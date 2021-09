Jungadler punkten fleißig in Krefeld

Mannheim. Von der Auswärtsfahrt nach Krefeld ist die U 20 der Jungadler Mannheim mit fünf Punkten zurückgekehrt. In der Sonntagspartie lag der Krefelder EV schon mit 2:0 in Führung, ehe Lukas Bender auf 2:1 (22.) verkürzte. Letztlich war es Ralf Rollinger, der im Schlussdrittel zunächst das 2:2 (58.) erzielte und nach torloser Verlängerung im Penaltyschießen den 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)-Sieg und damit zwei Punkte für die Mannheimer Eishockey-Talente sicherstellte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Obwohl der KEV am Samstag fünf Spieler aus seinem Oberligateam mit aufgeboten hatte, holten sich die Mannheimer in dieser Begegnung beim 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)-Sieg sogar alle drei Zähler. Calce (2), Gorgenländer, Hecht und Zap trafen zum Erfolg für die Jungadler. and