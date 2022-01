Jungadler peilen Halbfinal-Ticket an

Mannheim/Landshut. In der U 20 DNL Division I biegen die Jungadler Mannheim in der Hauptrunde auf die Zielgerade ein. Die beiden Spiele beim EV Landshut am Samstag (16.30 Uhr/YouTube) und Sonntag (10 Uhr/YouTube) sind für den Tabellenzweiten schon die beiden vorletzten Hauptrundenpartien. Danach stehen noch die Begegnungen in Kaufbeuren an, die jedoch erst am 19./20. Februar stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Kampf um den direkten Halbfinaleinzug geht es für die Jungadler darum, Berlin und Kaufbeuren hinter sich zu lassen, da der Vierte Köln noch Nachholspiele zum Punktesammeln vor der Brust hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2