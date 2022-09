Jungadler ohne Gegentor

Mannheim. Am Dienstagabend hat die U 20 der Jungadler Mannheim im ersten Saisonheimspiel in der Nebenhalle der SAP Arena gegen den Schwenninger ERC mit einem 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Sieg erfolgreich Revanche für vergangene Woche genommen. Da mussten sich die Mannheimer Eishockeytalente in Schwenningen noch mit 1:2 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Während Julius Schulte im Jungadler-Tor einen Zu-Null-Sieg feierte, netzten Noel Saffran (29.), Philip Hecht (42.) und Paul Mayer (46.) für die Blau-Weiß-Roten ein. Das Team von Cheftrainer Luigi Calce grüßt vor dem nun anstehenden Doppelspielwochenende in der DNL U 20 Division I von Platz eins. Am Samstag (16.45 Uhr) empfängt Mannheim den ERC Ingolstadt, das zweite Aufeinandertreffen steigt am Sonntag (16.15 Uhr) in Ingolstadt. and