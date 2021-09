Jungadler mit gemischter Bilanz

Mannheim. Die temporäre Aufteilung der U 20 DNL Division I ist in der Tabelle zwar nicht ersichtlich, in der Nordgruppe der höchsten deutschen Eishockeynachwuchsliga geht es aber enger zu als im Süden. Dies bekamen die Jungadler Mannheim erneut zu spüren. Sie traten die Heimreise aus Düsseldorf mit einem Sieg und einer Niederlage an.

So unterlagen die Blau-Weiß-Roten der DEG am Samstag mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), wobei Ex-Jungadler Jannis Kälble die Mannheimer Niederlage besiegelte (60.). Julius Ramoser hatte die Jungadler auf 1:2 herangebracht. Ramoser war es am Sonntag auch, der die frühe DEG-Führung egalisierte, ehe Ralf Rollinger zum 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)-Sieg traf. Am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) haben die Jungadler die Kölner Junghaie zu Gast. Beide Spiele gibt es auf sportdeutschland.tv als Stream. Ob Zuschauer vor Ort zugelassen sind, wird über die Homepage www.jungadler.de kommuniziert. and