Jungadler mit dem Rücken zur Wand

Mannheim. Den Jungadlern droht das Play-off-Aus. Die Mannheimer Eishockey-Talente haben Spiel eins der Halbfinalserie der U 20 DNL Division I gegen die Kölner Junghaie mit 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) verloren. Um ins Finale einzuziehen, müssen die Jungadler am kommenden Samstag (17 Uhr) in Köln Spiel zwei gewinnen, um in der Domstadt in der Serie „Best of Three“ das dritte Duell am Sonntag (12 Uhr) zu erzwingen.

Gegen den favorisierten Hauptrundenmeister mussten die Jungadler auf Luigi Calce verzichten, der Stürmer wurde vom DEB wegen einer Aktion am 26. Februar beim 2:1-Sieg über den EV Landshut nachträglich für zwei Spiele gesperrt. Die Mannheimer hatten Köln in den ersten beiden Dritteln gut im Griff, es fehlte aber ein Tor. Im Schlussdrittel brachte Pascal Steck die Gäste mit 1:0 in Führung (50.). Die Jungadler ließen danach eine doppelte Überzahl aus, während Edwin Tropmann ein Kölner Powerplay zum 2:0 (58.) verwertete. Tom Stumpe markierte den Endstand (59.). and

