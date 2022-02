Jungadler mit dem Rücken zur Wand

Landshut. Die Jungadler Mannheim sind zum Siegen verdammt, wenn sie in der U 20 DNL Division I die Halbfinalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft noch erreichen wollen. Zum Play-off-Auftakt verlor die Mannschaft von Trainer Sven Valenti am Mittwochabend in einer körperbetonten Partie knapp mit 2:3 (1:0, 0:0, 1:3) beim EV Landshut. Die Tore für die Jungadler erzielten Ralf Rollinger (2.) und Tim Gorgenländer (47.).

Die Mannheimer Eishockey-Talente stehen am Samstag (16.45 Uhr) in der Nebenhalle Süd der SAP Arena mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Erfolg in Spiel zwei der Serie „Best of Three“ erzwingen sie ein entscheidendes drittes Duell an gleicher Stelle am Sonntag (11 Uhr).

Das Ticket fürs Halbfinale vorzeitig gelöst hatten Hauptrundensieger Kölner Junghaie und der ESV Kaufbeuren. and

