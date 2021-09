Jungadler Mannheim starten gegen Krefeld in die Saison

Mannheim. Für die Jungadler endet mit dem Saisonstart in der Deutschen Nachwuchsliga eine zehnmonatige Leidenszeit. In der U 20, Divsion I empfangen die Mannheimer Eishockey-Talente zweimal den Krefelder EV. Zuschauer sind am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) vor Ort zwar nicht zugelassen, es gibt aber Livestreams auf www.sportdeutschland.tv.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In der vergangenen Saison haben wir nur ganze fünf Ligaspiele absolviert. Als wir richtig loslegen wollten, war die Runde Ende Oktober vorbei“, denkt Cheftrainer Sven Valenti ungern an die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Runde zurück. „Das war eine schwierige Zeit für alle“, hofft Valenti, dass die Saison im Nachwuchsbereich nun komplett gespielt werden kann. „Für einige unserer Jungs konnten wir Spielmöglichkeiten in DEL und DEL 2 vermitteln – das galt aber eben nicht für diejenigen, die dafür zu jung waren – und für die, die in Nordamerika über die College-Schiene gehen wollen“, erklärt Valenti.

Ein gutes Sprungbrett

Trotz Corona ist es den Jungadlern gelungen, den älteren Jahrgängen den Weg ins Profieishockey oder in die nordamerikanischen Juniorenligen zu ebnen. Während Arkadiusz Dziambor und Simon Thiel schon bei den Adlern Mannheim ran durften und beim DEL-2-Kooperationspartner Heilbronner Falken eingeplant sind – hier wird auch Noah Dunham spielen –, hat Moritz Elias den Sprung zu den Saskatoon Blades in die kanadische Juniorenliga WHL geschafft. Dort sind künftig auch Rayan Bettahar (Swift Current Broncos) und der zuletzt für die Iserlohn Roosters auflaufende Yannick Proske (Spokane Chiefs) aktiv. Fabrizio Pilu und Lukas Ribarik (beide Nürnberg Ice Tigers), John Broda und Maxim Rausch (beide Iserlohn) sowie Simon Stowasser (Pinguins Bremerhaven) spielen in der DEL, während Oleg Tschwanow beim EHC Freiburg (DEL 2) aufläuft. „Konstantin Melnikow ist nach Russland in die MHL gewechselt“, ist Valenti froh, dass diese Talente trotz allem den nächsten Schritt geschafft haben.

„Bis Ende März konnten wir auf dem Eis trainieren, aber das ist eben etwas anderes, als zu spielen. Der Alltag der Jungs hat sich auch verändert. Sonst besteht dieser aus Training, Schule, Training und Schlafen, aber durch den Online-Unterricht und die Beschränkungen lief das zwischenzeitlich anders“, musste sich Valenti selbst einiges einfallen lassen, damit der Spaß im Training nicht zu kurz kam. Geradezu erlösend war, dass die Jungadler Anfang Juli Testspiele gegen den Ligakonkurrenten Kölner Junghaie bestreiten durften (1:3 und 2:4). „Wir haben letztes Wochenende noch ein Turnier in Frankreich am Genfer See gespielt, da haben wir erst im Finale mit 1:2 gegen Genf verloren“ freut sich Valenti nun auf die Saison, in der die Jungadler zunächst in einer Nordgruppe auf Krefeld, Düsseldorf, Köln und Berlin treffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2