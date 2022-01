Jungadler kassieren zwei Niederlagen

Mannheim. Die beiden Auswärtsniederlagen der U 20 der Jungadler Mannheim beim EV Landshut – am Samstag mit 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) und am Sonntag mit 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) – könnten einen besonders bitteren Geschmack entfalten. Die Chancen, die Hauptrunde auf Platz eins oder zwei zu beenden, sind trotz des zweiten Tabellenplatzes in der U 20 DNL Division I nicht allzu gut.

Da die Kölner Junghaie am Wochenende erneut nicht spielen konnten und bis zum Hauptrundende am 20. Februar noch zehn Partien bestreiten müssten, könnte nicht nur in Sachen direkter Einzug ins Play-off-Halbfinale der Punktequotient herangezogen werden. Hier stehen Köln, Berlin und Kaufbeuren vor den Jungadlern. and

