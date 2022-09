Jungadler in Torlaune

Mannheim. Mit einer Woche Verspätung wegen der Kanada-Reise sind die Jungadler Mannheim in die neue Spielzeit der U 20 DNL Division I gestartet. Das Team von Cheftrainer Luigi Calce zeigte sich zum Ligaeinstieg bei den beiden Auswärtsspielen in Krefeld in Torlaune.

Das erste Duell gestaltete die Calce-Truppe sogar zweistellig, als sich der Krefelder EV mit 5:11 (1:3, 1:3, 3:5) geschlagen geben musste. Linus Brandl (2), Kevin Bicker (2), Florian Renner (2), Vassilii Panov, Fabio Sarto, Ralf Rollinger, Lua Niehus und Artjom Khaydarov trafen für Mannheim. Am Sonntag ging es beim 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)-Erfolg der Jungadler nicht so torreich zu, wobei Brandl, Panov, Sarto, Rollinger und Bicker trafen. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) treten die Jungadler beim Schwenninger ERC an. and