Jungadler im Halbfinale

Mannheim. Nach dem klaren 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)-Heimsieg am Samstag haben die Jungadler Mannheim am Sonntag den Einzug ins Play-off-Halbfinale der U 20 DNL Division I perfekt gemacht.

Beim Schwenninger ERC sah es allerdings zunächst so aus, als könne der Nachwuchs der Wild Wings ein fünftes Spiel am Dienstag in Mannheim erzwingen. So brachten Nikita Spannagel (2.) und Viktor Buchner (14.) den SERC im ersten Drittel mit 2:0 in Führung.

Nächster Gegner noch offen

Der zweite Abschnitt blieb torlos und im Schlussabschnitt drehte der Hauptrundenmeister aus Mannheim die Begegnung, als Maurice Hildebrand (44.) und Noel Saffran (50.) zunächst zum 2:2 ausglichen und Florian Renner mit dem 3:2 (53.) die Partie endgültig zugunsten des Mannheimer Eishockeynachwuchses drehte. Kevin Bicker legte noch das 4:2 (60.) nach.

Auf ihren Gegner im Play-off-Halbfinale müssen die Jungadler allerdings noch warten, da die Serie zwischen Landshut und Kaufbeuren in ein fünftes Spiel geht.

In der Heimpartie am Samstag trugen sich Lukas Bender (2), Ralf Rollinger (2), Fabio Sarto und Maurice Müller in die Torschützenliste ein. and