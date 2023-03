Jungadler greifen nach dem Titel

Mannheim. Am Samstag (16.45 Uhr) beginnt in der Nebenhalle Süd der SAP Arena die Play-off-Finalserie der U 20 DNL Division I zwischen den Jungadlern Mannheim und den Kölner Junghaien. Beide Teams ermitteln im Modus „Best of five“ den Nachfolger des entthronten Titelverteidigers Eisbären Juniors Berlin.

„Ich erwarte enge und hart umkämpfte Spiele, wie in der Halbfinalserie gegen Kaufbeuren, wobei Köln eine sehr erfahrene Mannschaft besitzt“, will sich Jungadler U-20-Cheftrainer Luigi Calce keineswegs davon blenden lassen, dass die Mannheimer in der Hauptrunde vier der sechs Duelle gegen die Domstädter gewonnen haben. So betrachtet Calce die Hauptrundentabelle schon als aussagekräftiger, in der die Jungadler vor den punktgleichen Junghaien nur knapp als Erster abschlossen.

Am Sonntag (17.30 Uhr) steigt Spiel zwei auswärts in der Kölnarena 2, während Spiel drei am 1. April (16.45 Uhr) in Mannheim stattfindet. Ein mögliches Spiel vier wäre am 2. April (13.30 Uhr) in Köln und ein fünftes Match fände am 4. April (18.15 Uhr) in Mannheim statt.

Die U 17 der Jungadler Mannheim kämpft indessen am Samstag (19.45 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) in zwei Heimspielen gegen den Krefelder EV um das Ticket für das DM-Endturnier in dieser Altersklasse am 1./2. April in Dresden. and