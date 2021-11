Jungadler gehen in Berlin leer aus

Berlin. Vor der Länderspielpause in der U 20 DNL Division I war Berlin für die Jungadler Mannheim keine Reise wert. Die Mannschaft von Trainer Sven Valenti ging in beiden Partien leer aus. Am Samstag durften die Hauptstädter einen 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)-Sieg bejubeln, die Treffer von Luigi Calce, Linus Brandl und Ralf Rollinger reichten für die Jungadler nicht, um Zählbares mitzunehmen. Am Sonntag erging es den Mannheimern noch schlechter, bezogen sie doch eine 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)-Klatsche. Maximilian Heim traf zunächst zum 1:0, das 2:5 von Linus Brandl war nur noch Ergebniskosmetik.

In Berlin mussten die Jungadler auf Torhüter Patrik Andrisik verzichten, der für die Maßnahme der slowakischen U 20 nominiert ist, die ab Montag in Piestany (Slowakei) beginnt. Höhepunkt ist in ein Vier-Nationen-Turnier, an dem auch die deutsche U 20 teilnimmt. and