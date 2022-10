Jungadler bleiben Erster

Mannheim. Die Jungadler Mannheim führen die Gruppe A in der U 20 DNL Division I weiterhin an. Gegen den amtierenden Deutschen Nachwuchsmeister Eisbären Juniors Berlin holten sie sich am Sonntag in der Nebenhalle Süd der SAP Arena einen 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)-Sieg. Damit nahm das Team von Cheftrainer Luigi Calce erfolgreich Revanche für die Niederlage am Vortag, denn hier mussten sich die Mannheimer gegen die Gäste nach einem 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen mit einem Punkt begnügen.

Am Samstag brachte Linus Brandl die Mannheimer Eishockey-Talente mit 1:0 (34.) in Führung, Berlin glich durch Kevin Handschuh (37.) aus. Jungadler-Kapitän Ralf Rollinger sorgte für das 2:1 (57.), doch nur 43 Sekunden später markierte Norwin Panocha das 2:2 (57.). Nach torloser Verlängerung war es erneut Handschuh (65.), der das Penaltyschießen für Berlin entschied. Am Sonntag sorgten Rollinger (19.), Brandl (19.), Jan-Felix Faupel (44.) und Lua Niehus (54.) für den deutlichen 4:0-Sieg. and