Jungadler beenden Hauptrunde in Köln

Mannheim. Die U 20 der Jungadler Mannheim reist am Wochenende in der U 20 DNL Division I zu zwei Spielen gegen die Kölner Junghaie in die Domstadt, wo beide Teams am Samstag (17 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) in der Kölnarena 2 aufeinandertreffen.

Für den Spitzenreiter aus Mannheim und den gastgebenden Tabellendritten aus Köln sind es schon die letzten beiden Aufeinandertreffen in der DNL-Hauptrunde. Die Rivalen standen sich bereits im September in Mannheim gegenüber. Damals gewannen die Jungadler das erste Aufeinandertreffen knapp mit 3:2 nach Verlängerung, während sie die zweite Partie mit 6:2 deutlich für sich entschieden.