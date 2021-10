Jungadler an der Tabellenspitze

Mannheim. Gerade einmal auf drei Sturmreihen konnte Jungadler-Headcoach Sven Valenti in den beiden Heimspielen gegen den ERC Ingolstadt zurückgreifen. Das hielt die Mannheimer Eishockey-Talente aber nicht davon ab, die Gäste aus Oberbayern am Sonntag in der Nebenhalle Süd der SAP Arena mit 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) zu besiegen. Bereits am Vortag hatten die Jungadler durch einen 6:3 (3:0, 3:3, 0:0)-Sieg über den ERCI die Tabellenführung in der U 20 DNL Division I erobert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Spitzenposition in der Liga verteidigten die Jungadler am Sonntag mit großem Kampfgeist. Nach Toren von Julius Ramoser (8.) und Jan-Felix Faupel (17.) drehte Ingolstadt die Partie zum 2:3. Doch Ralf Rollingers Doppelpack (40./51.) bedeutete den 4:3-Sieg . Am Vortag hatten Roman Zap (2), Vasilii Panov, Lukas Bender, Ralf Rollinger und Tim Gorgenländer getroffen.