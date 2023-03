Jetzt wartet Kaufbeuren

Mannheim. In der Play-off-Halbfinalserie der U 20 DNL Division I treffen die Jungadler Mannheim auf den ESV Kaufbeuren. Die Allgäuer gewannen am Dienstag in Landshut in Spiel fünf der Viertelfinalserie mit 4:3 nach Penaltyschießen. „Kaufbeuren ist eine spielerisch gute Mannschaft, das wird eine Herausforderung“, will sich Jungadler-Trainer Luigi Calce nicht davon blenden lassen, dass die sechs Vergleiche in der Hauptrunde alle an sein Team gingen.

Los geht es im Halbfinale am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) in der Nebenhalle Süd der SAP Arena. Am 18. März (17 Uhr) folgt das dritte Duell in Kaufbeuren. Eine mögliche vierte Partie wäre am 19. März (10.30 Uhr) ebenfalls in Kaufbeuren, während Spiel fünf am 21. März (18.15 Uhr) in Mannheim steigen würde. In der zweiten Halbfinalserie treffen die Kölner Junghaie und der Titelverteidiger Eisbären Juniors Berlin aufeinander. and