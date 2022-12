Gutes Pflaster Kaufbeuren

Mannheim. Nachdem die Jungadler Mannheim in der Hauptrundengruppe 1 der U 20 DNL Division I schon die bisherigen vier Aufeinandertreffen mit dem ESV Kaufbeuren gewonnen hatten, gaben sich die Blau-Weiß-Roten auch am Wochenende keine Blöße. Die Samstagspartie beim Schlusslicht in Kaufbeuren entschied der Tabellenzweite deutlich mit 9:2 (1:0, 5:1, 3:1) für sich, während sich das Spiel am Sonntag mit einem 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)-Sieg für die Jungadler enger gestaltete.

Die Kaufbeurer konnten im Sonntagsspiel gleich zwei Penalty-Strafschüsse (40., 49.) nicht zum möglichen 3:3-Ausgleich im Tor von Jungadler-Goalie Justus Roth versenken, so dass die Treffer von Florian Renner, Max Herzog, Linus Brandl und Gian-Luca Pinna zum knappen Sieg reichten. Am Samstag hatte Ralf Rollinger (12.) den Torreigen eröffnet. Kapitän Lukas Bender legte einen Doppelpack zum 3:0 (22., 28.) nach. Linus Brandl (30.), Florian Renner (32.), Fabio Sarto (39.), Gian-Luca Pinna (43.), Fabiano Benz (44.) und erneut Brandl (52.) stellten den 9:2-Erfolg sicher. and