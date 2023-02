Endspiele um Platz eins

Mannheim. Das Spitzenduo Jungadler Mannheim und Kölner Junghaie ist in der U 20 DNL Division I eng zusammengerückt. Die Jungadler kamen beim Titelverteidiger Eisbären Juniors Berlin beim 4:5 (2:1, 0:2, 2:1, 0:1) nach Verlängerung am Samstag und dem 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) am Sonntag nur zu einem Zähler, während Köln in Landshut mit einem 4:3-Sieg nach Penaltyschießen und einer 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen drei Zähler ergatterte.

Die Kölner liegen in der Tabelle mit dem gleichen Punktequotienten vor Mannheim, weil die Jungadler die schlechtere Tordifferenz haben. Zum Hauptrundenabschluss geht es zwischen Jungadlern und Junghaien am 18. Februar (17 Uhr) in Köln und am 19. Februar (14 Uhr) in Mannheim um Platz eins. and