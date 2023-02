Doppelpack in Berlin

Berlin/Mannheim. Am Wochenende reist die U 20 der Jungadler Mannheim als Tabellenführer der Hauptrundengruppe 1 der U 20 DNL Division I zum Titelverteidiger Eisbären Juniors Berlin. Dabei steht im Berliner Wellblechpalast (Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 13 Uhr) ein Doppelpack an.

Für Jungadler Ralf Rollinger geht es danach, ebenso wie für Moritz Elias ( Adler Mannheim), zur U 19 des DEB, die in Schweden zum Fünf-Nationen-Turnier (6. bis 12. Februar) antritt. Aus der U 20 der Jungadler treten Lua Niehus, Paul Mayer, Linus Brandl, Kevin Bicker, Nikita Tschwanow und Maurice Hildebrand mit der U 18 des DEB zum Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei (7. bis 12. Februar) an.

Die U 17 der Jungadler empfängt zum Auftakt der Meisterrunde am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) die Düsseldorfer EG in der Nebenhalle Süd der SAP Arena. Auch die U-17-Spieler der Jungadler sind danach vom 7. bis 12. Februar international gefordert. So geht es für Torhüter Michail Elagin, Carlos Händel, Jacob Ficenec, Manuel Schams, Max Herzog, Nikolas Biggins und Maxime Bickel mit der deutschen U 17 zu drei Länderspielen gegen die Slowakei nach Deggendorf, während Torhüter Kimi Saffran, Albert Bicker, Rihards Griva, Gustavs Griva und Jason Arzt mit der U 16 des DEB zum Vier-Nationen-Turnier in Norwegen antreten. and