Calce schießt Jungadler weiter

Mannheim. Nach einem Sieg in einem Nervenkrimi stehen die Jungadler im Halbfinale der U 20, Division I. Der Mannheimer Eishockey-Nachwuchs gewann am Sonntag das entscheidende dritte Duell mit dem EV Landshut in der Nebenhalle Süd der SAP Arena mit 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Im Halbfinale warten die spielfreien Kölner Junghaie auf das Team von Trainer Sven Valenti.

Luigi Calce erlöste die Jungadler als achter Schütze im Penaltyschießen, nachdem er bereits seinen ersten Versuch im Shootout verwandelt hatte. Im zweiten Drittel hatten Ralf Rollinger, Kevin Bicker und Philip Hecht für die Jungadler getroffen und aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung gemacht. Am Samstag hatten Kevin Bicker und Lukas Bender für den 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)-Sieg über den EVL gesorgt, der Spiel drei erst erforderlich machte. and

