  Aus für die Jungadler: Saison-Abbruch im deutschen Jugend-Eishockey

München. Die Spielzeiten in den Eishockey-Nachwuchsligen werden alle abgebrochen. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag "nach reiflicher Überlegung" mit. Bereits seit November 2020 wurde teilweise nicht mehr gespielt. Ein Neustart des Spielbetriebs wäre aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen frühestens vom 5. April an möglich gewesen. Dies genüge nicht, "um eine realistische Aussicht auf eine sportlich wertige Fortsetzung zu haben". Damit wird auch in diesem Jahr wie schon 2020 aufgrund des Coronavirus-Pandemie kein Meister ausgespielt.

