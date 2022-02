Als Vierter in die Play-offs

Mannheim. Am Mittwoch (19.30 Uhr/YouTube EVL Nachwuchs) starten die Jungadler Mannheim mit Spiel eins der „best of three“-Serie beim EV Landshut in die 1. Play-off-Runde der U 20 DNL Division I. Das zweite Spiel findet am Samstag (16.45 Uhr) in der Nebenhalle Süd der SAP Arena statt, wo am Sonntag (11 Uhr) auch ein drittes Spiel stattfinden würde. Die Chance direkt ins Play-off-Halbfinale einzuziehen hat das Team von Jungadler-Cheftrainer Sven Valenti am letzten Hauptrundenwochenende verpasst.

Dafür hätten die Blau-Weiß-Roten im Kampf um Platz zwei beim direkten Konkurrenten ESV Kaufbeuren zwei Siege benötigt. „Nachdem wir das 3:2 erzielt hatten, hätten wir das Spiel wohl auch gewonnen, wenn wir nicht zwei absolut kuriose Gegentore bekommen hätten“, sah Valenti am Samstag, wie sein Team zuvor durch die Tore von Philip Hecht, Luigi Calce und Lukas Bender einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung verwandelt hatte. „Dann prallt eine Scheibe von einem unserer Spieler ins eigene Tor und einmal verliert unser Torhüter den Puck an den Gegner“, fand Valenti die Entstehung des 3:3 und 4:3 für den ESVK als überaus unglücklich. Eine Sekunde vor Schluss fiel dann der Treffer ins leere Tor zum 5:3-Endstand.

„Gute Einstimmung“

Luigi Calce erzielte in Kaufbeuren in Spiel zwei einen Hattrick. © Sörli Binder

Obwohl für die Jungadler Platz zwei jetzt unerreichbar war und auch schon feststand, dass sie die reguläre Saison auf Rang vier beenden, gingen sie mit viel Engagement ins Sonntagsspiel. „Die Kaufbeurer sind mit ihrer stärksten Mannschaft angetreten und hatten auch die Spieler mit an Bord, die schon DEL 2 spielen. Das war für uns eine gute Einstimmung auf die Play-offs – gerade auch weil wir den Nackenschlag am Schluss zum 3:3 gut verkraftet haben“, freute sich Valenti, dass Luigi Calce mit seinem Hattrick-Treffer in der Verlängerung das Siegtor zum 4:3 erzielte. Roman Zap hatte zuvor ebenfalls getroffen. „Auch in Landshut müssen wir damit rechnen, dass der EVL auf Spieler aus dem DEL 2-Team zurückgreift“, erwartet Valenti ein enges Duell. and

