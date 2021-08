TK Grün-Weiss Mannheim ist Meister

Mannheim. Grün-Weiss Mannheim hat sich einen Spieltag vor Saisonende vorzeitig den dritten Titel in Folge in der Tennis-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Teamchef Gerald Marzenell gewann ihr Heimspiel gegen den TC Rochusclub Düsseldorf mit 4:2, während Verfolger TC Großhesselohe bei Kurhaus Aachen überraschend mit 2:4 verlor. Den entscheidenden Punkt zum umjubelten Triumph am Feudenheimer Neckarplatt holte das Doppel Maximilian Marterer/Julian Lenz am Freitagabend mit einem 7:5, 3:6, 10:7 im Nervenkrimi über die Aachener Teymuraz Gabashvili/Henri Squire.

„Das ist einfach super, ein Traum ist in Erfüllung gegangen“, jubelte Marzenell nach einer herausragenden Saison, in der Grün-Weiss bisher lediglich eine Niederlage hinnehmen musste. „Die Jungs haben sich diese Meisterschaft verdient, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen.“ Im abschließenden Saisonspiel am Sonntag (11 Uhr) treten die Mannheimer beim TC Großhesselohe in München an.