Titel-Hattrick, Sektdusche und das Warten auf die Pokalübergabe

Mannheim. Zwei Tage früher als erwartet hat Grün-Weiss Mannheim seinen Titel in der Tennis-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Am vorletzten Spieltag sicherten sich die Mannheimer durch einen knappen 4:2-Heimsieg die neunte deutsche Meisterschaft. Im Anschluss wurde der Titel ausgiebig gefeiert, der Pokal von 2019 in die Höhe gestreckt und Teamchef Gerald Marzenell bekam von seinen Spielern die obligatorische Sektdusche verpasst. „Ich bin einfach nur überglücklich, dass wir die Bundesliga-Saison spielen konnten. Das war wichtig für den gesamten Tennissport. Das wir auch noch Meister werden, das toppt das Ganze natürlich“, freute sich Marzenell ganz besonders über diesen Titel, nachdem die Liga eine einjährige Spielpause einlegen musste. Nach den Meisterschaften 2018 und 2019 machte Grün-Weiss somit den Titel-Hattrick perfekt.

„Ich freue mich für unsere 16 Spieler. Alle haben es sich verdient“, hob Marzenell das gesamte Team hervor. Möglich wurden die Feierlichkeiten durch den Sieg des TK Aachen, der Verfolger TC Großhesselohe überraschend mit 4:2 besiegte und diesen somit der Chance beraubte, im direkten Duell am Sonntag noch an Grün-Weiss vorbeizuziehen. Für das Team aus München traten mit Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk zwei Topspieler an, dennoch reichte es nicht, das angestrebte „Endspiel“ am Sonntag zu bekommen. Am letzten Spieltag geht es für Mannheim in München gegen den TC Großhesselohe darum, die beeindruckende Bilanz von 7:1 Siegen in dieser Saison auszubauen. Als Lohn für die außergewöhnlichen Leistungen wartet dort dann die Übergabe des echten Meisterpokals durch den Deutschen Tennis Bund.