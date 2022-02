Martinez feiert bisher größten Sieg

Santiago de Chile. Tennisprofi Pedro Martinez von Grün-Weiss Mannheim hat am Sonntagabend das ATP-Sandplatzturnier in Santiago de Chile gewonnen. Für den 24-jährigen Spanier war es der erste Turniersieg auf der ATP-Tour überhaupt und der bisher größte Triumph in seiner Karriere.

Im Finale bezwang der an Nummer vier gesetzte Martinez den Argentinier Sebastian Baez nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4 und 6:4. Nach 2:44 Stunden konnte Martinez den Pokal in die Höhe stemmen und belohnte sich gleichzeitig mit dem Einzug in die Top-50 der Weltrangliste. Martinez, der seit 2019 für Grün-Weiss aufschlägt und maßgeblich an zwei Bundesliga-Meisterschaften beteiligt war, sprang durch den Turniersieg von Platz 72 auf 50. Im Viertelfinale hatte Martinez noch Yannick Hanfmann deutlich in zwei Sätzen bezwungen. jab