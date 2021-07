Grün-Weiss möchte nachlegen

Mannheim. Den Saisonauftakt hat Grün-Weiss Mannheim mit zwei Siegen bereits erfolgreich gemeistert. Am Freitag (13 Uhr) holt der Tabellenführer dann sein abgesagtes Nachholspiel beim Aufsteiger TSV Rosenheim nach. „Die Aufgabe in Rosenheim wird schwerer als die gegen den TuS Sennelager am Sonntag. Der TSV wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben, dafür sind sie zu gut besetzt“, prognostiziert Teamchef Gerald Marzenell ein engeres Duell als an den ersten beiden Spieltagen. Denn die Rosenheimer sind mit drei Punkten ebenfalls stark aus den Startlöchern gekommen und haben mit Damir Dzumhur einen ehemaligen Grün-Weiss-Akteur in ihren Reihen. Der Spieler aus Bosnien-Herzegowina gehörte 2018 zum Mannheimer Kader, blieb jedoch – teilweise aus Verletzungsgründen – ohne Einsatz.

Gegner auf Augenhöhe erwartet

Dazu spielten in dieser Saison bereits der Slowenier Aljaz Bedene (ATP 56.) und die Südamerikaner Juan Ignacio Londero und Daniel Galan, beide nahe dran an den Top-100 der Weltrangliste, für die Oberbayern. Dem entgegensetzen wird Marzenell den Spanier Pedro Martinez und Julian Lenz, die bereits am Sonntag erfolgreich im Einsatz waren. Tobias Kamke und der Argentinier Nicolas Kicker werden zudem erstmals zum Team stoßen und ersetzen mit großer Wahrscheinlichkeit Dominik Koepfer und Gerald Melzer. Kevin Krawietz hat das Halbfinale im Doppel in Hamburg mit dem Rumänen Horia Tecau erreicht und steht nicht zur Verfügung.

Mannheims Julian Lenz ist für die Partie in Rosenheim gesetzt. © Pix

„Egal ob Aufsteiger oder amtierender deutscher Meister, es kommt darauf an, wer am Ende seine Qualität abrufen kann“, sieht Grün-Weiss-Coach Daniel Steinbrenner letztendlich die Tagesform als mitentscheidend an. Am Sonntag (11 Uhr) gastieren die Mannheimer dann beim TK Kurhaus Aachen. jab