Grün-Weiss-Damen ohne Nummer eins

Mannheim. Nach vier Jahren als Nummer eins der Damen von Grün-Weiss Mannheim stellt sich Mila Stanojevic neuen Herausforderungen. Die 18-Jährige spielt in dieser Saison für den TC Schwarz-Gelb Heidelberg. Zum Rundenstart erwarten die Heidelberger am Samstag Sindelfingen.

„Ich kann dort ab August starke Spiele in der 2. Bundesliga haben“, freut sich Stanojevic. Nach dem Aufstieg der Heidelberger aus der Regionalliga will die Abiturientin die Chance nutzen, zwei Klassen höher Erfahrungen zu sammeln. Es ist nicht die einzige Veränderung, die in diesem Sommer für die Heidelbergerin ansteht. „Ich werde Ende August auf ein College in den USA gehen. Es ist aber noch keine finale Entscheidung getroffen, wohin es geht“, hat das Tennis-Talent bereits ein Vollstipendium in der Tasche, bei dem Stanojevic zusätzlich als Mannschaftsspielerin umfangreich gefördert wird. jab