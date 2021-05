Erst Kerber, jetzt Siegemund

Paris. Den deutschen Tennis-Damen droht bei den French Open das schlechteste Abschneiden seit über 60 Jahren. Einen Tag nach dem Aus von Angelique Kerber schied am Montag auch Laura Siegemund in Paris aus. Die 33 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin musste sich der Französin Caroline Garcia klar mit 3:6, 1:6 geschlagen geben.

AdUnit urban-intext1

Laura Siegemund kam nie ins Spiel. Nach 67 Minuten war alles vorbei. © dpa

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Andrea Petkovic dabei. Die 33 Jahre alte Darmstädterin steht am Dienstag vor der schweren Erstrunden-Aufgabe gegen die an Nummer 18 gesetzte Tschechin Karolina Muchova. Sollte auch Petkovic scheitern, stünde im Stade Roland Garros erstmals seit 1958 keine deutsche Spielerin in der zweiten Runde.

French Open, Damen, Einzel, 1. Runde: Sofia Kenin (USA/4) - ... French Open, Damen, Einzel, 1. Runde: Sofia Kenin (USA/4) - Jelena Ostapenko (Lettland) 6:4, 4:6, 6:3; Tamara Zidansek (Slowenien) - Bianca Andreescu (Kanada/6) 6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7; Iga Swiatek (Polen/8) - Kaja Juvan (Slowenien) 6:0, 7:5; Belinda Bencic (Schweiz/10) - Nadia Podoroska (Argentinien) 6:0, 6:3; Elise Mertens (Belgien/14) - Storm Sanders (Australien) 6:4, 6:1; Polona Hercog (Slowenien) - Kiki Bertens (Niederlande/16) 6:1, 3:6, 6:4. Herren, Einzel, 1. Runde: Gianluca Mager (Italien) - Peter Gojowczyk (München) 6:2, 3:6, 6:4, 7:5; Filip Krajinovic (Serbien) - Maximilian Marterer (Nürnberg) 6:4, 6:1, 7:6 (7:3); Daniil Medwedew (Russland/2) - Alexander Bublik (Kasachstan) 6:3, 6:3, 7:5; Roger Federer (Schweiz/8) - Denis Istomin (Usbekistan) 6:2, 6:4, 6:3; Casper Ruud (Norwegen/15) - Benoit Paire (Frankreich) 5:7, 6:2, 6:1, 7:6 (7:4).

Siegemund war völlig chancenlos. Sie wirkte wie in den vergangenen Wochen nicht richtig fit, die deutsche Nummer zwei plagt sich seit langem mit Knieproblemen herum. Nach nur 67 Minuten war die Partie bereits wieder vorbei.

„Es war keine gute Vorstellung von mir“, gab Siegemund zu. „Mein Ziel war es, hier spielen zu können, das habe ich geschafft. Das war aber auch schon alles. Es reicht ja nicht, einfach nur auf dem Platz zu stehen, man muss sich auch bewegen können“, sagte sie. „Das war leider nicht der Fall. Ich habe immer noch eine Reizung im Knie“, meinte Siegemund, die im vergangenen Jahr im Viertelfinale gestanden hatte.

AdUnit urban-intext2

Bei den Herren folgte Dominik Koepfer dem bereits am Sonntag siegreichen Alexander Zverev in die zweite Runde. Der 27-Jährige, der in der Bundesliga für Grün-Weiss Mannheim spielt, setzte sich gegen den Franzosen Mathias Bourgue mit 6:3, 6:3, 6:4 durch und kam als zweiter Deutscher weiter. Koepfer bekommt es nun mit dem an Nummer 30 gesetzten Amerikaner Taylor Fritz zu tun. Ausgeschieden sind dagegen Qualifikant Maximilian Marterer und Lucky Loser Peter Gojowczyk.

Am Abend gab Superstar Naomi Osaka ihren Rückzug vom Turnier bekannt. Die 23 Jahre alte Japanerin kündigte ihre Entscheidung via Twitter an und offenbarte dabei zugleich, dass sie seit einigen Jahren mit langen Depressionsphasen zu kämpfen habe.

AdUnit urban-intext3

Dies sei eine Situation, die sie sich niemals habe vorstellen können und die sie auch nie beabsichtigt habe, schrieb Osaka. „Ich denke, nun ist es das Beste für das Turnier, die anderen Spieler und mein eigenes Wohlergehen, dass ich zurückziehe, so dass sich wieder jeder auf das derzeit laufende Tennis-Geschehen in Paris konzentrieren kann.“ Osaka hatte vorab erklärt, sie werde in Paris nicht mit den Medien sprechen und war am Sonntag nach ihrem Match nicht zur obligatorischen Pressekonferenz erschienen. Nun sind die Gründe für diesen Schritt klar. dpa

AdUnit urban-intext4