„Wir gehören zu den Aufstiegskandidaten“

Nach dem Abstieg treten die Eulen Ludwigshafen erstmals seit 2017 wieder in der 2. Handball-Bundesliga an. Der neue Trainer Ceven Klatt und Geschäftsführerin Lisa Heßler sprechen vor dem Saisonstart am Samstag (19 Uhr) gegen den TV Hüttenberg über die sportlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der Pfälzer. Von Marc Stevermüer

Frau Heßler, Sie haben Ihre Masterarbeit zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ geschrieben. Darf Ihr Trainer Ceven Klatt deshalb täglich zu Frau und Kindern nach Würzburg pendeln?

Ceven Klatt wurde am 11. Juni 1983 in Brandenburg/Havel geboren. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Düsseldorf und spielte zunächst Handball bei der DJK Unitas Haan. Anschließend war er für den LTV Wuppertal, TuS Niederwermelskirchen und beim Zweitligisten TuS Ferndorf aktiv. Als Trainer führte Klatt den HC Rhein Vikings im Jahr 2018 in die 2. Liga. 2019 übernahm der frühere Kreisläufer den Zweitligisten Rimparer Wölfe. Seit Juli 2021 ist er Trainer der Eulen Ludwigshafen.

Lisa Heßler (lacht): In meiner Arbeit ging es primär um Zeitwertkonten, das ist jetzt sicherlich nicht auf den Sport zu übertragen. Aber um auf die Frage zu kommen: Die Eulen Ludwigshafen sind gewiss keine Wohlfühloase, aber es geht trotzdem darum, sich wohlzufühlen. Auch das verstehe ich unter mannschaftlicher Geschlossenheit. Und die gehört zu unserer DNA. Für uns war deshalb klar, dass wir das Ceven ermöglichen. Mal abgesehen davon ist er trotz längerer Anreise pünktlicher als ich – und ich habe es ja wirklich nicht so weit.

Herr Klatt, ist Frau Heßler also zu spät oder sind Sie zu früh?

Ceven Klatt: Mein Anspruch ist es, als Erster in der Halle zu sein und als Letzter zu gehen. Das war mir immer wichtig, auch als ich nur 20 Kilometer von der Halle entfernt gewohnt habe. Ich will vor und nach dem Training Zeit für Gespräche haben.

Wird Ihnen die Fahrerei nicht zu anstrengend?

Klatt: Nein, weil ich weiß, wofür ich das mache. Mir war es wichtig, dass meine Familie eine Basis hat, dass es einen Ort gibt, der unser Zuhause ist. Natürlich träumt jeder davon, jahrelang bei einem Verein zu bleiben. Aber das Geschäft zeigt doch, dass es schnell in die andere Richtung gehen kann. Und dann steht man plötzlich da, muss vielleicht wieder als Familie umziehen. Das wollen wir nicht.

Wir ignorieren das Thema Erstliga-Abstieg und blicken voraus. Was stimmt Sie optimistisch?

Heßler: Der Teamspirit war stets unser Markenzeichen. Unabhängig von der Liga. Und genau diesen Zusammenhalt spüre ich jetzt erneut. Das gibt mir ein gutes Gefühl.

Ihnen auch, Herr Klatt?

Klatt: Ja. Es sagt viel über die Eulen aus, dass wir kaum Abgänge haben. Es gab viele Spieler, die Angebote anderer Vereine hatten – auch aus der 1. Liga – und trotzdem geblieben sind. Das finde ich bemerkenswert.

Erstmals seit 2017 starten die Eulen wieder in der 2. Liga. Aber unabhängig davon, wo befindet sich Ihr Club in der bundesweiten Handball-Rangliste?

Heßler: Die vergangenen Jahre helfen total, weil wir trotz des Abstiegs eine gute Entwicklung genommen haben. In unserem Verein gibt es Dinge, die sind erstligatauglich. Genauso gehören wir in bestimmten Bereichen aber nur zum Mittelfeld der 2. Liga. Zum Beispiel beim Etat. Wir stehen ein wenig zwischen den beiden Ligen.

Dann mal raus mit der Sprache. Wie hoch ist Ihr Etat?

Heßler: Wir geben grundsätzlich unser Budget nicht bekannt, weil es keine Vergleichbarkeit gibt. Weil man nicht weiß, was welcher Club wie einrechnet. Aber ich behaupte: Wenn es eine Tabelle gäbe, bei der man wirtschaftlichen Aufwand und den daraus resultierenden sportlichen Erfolg in eine Relation stellt, wären wir in der Champions League.

Die Realität lautet aber Hüttenberg am Samstag. Wo sehen sich die Eulen perspektivisch?

Heßler: Das kann ich allein nicht beantworten, weil es auf mehrere Faktoren ankommt. Nicht nur wir als Verein, sondern auch die Sponsoren, die Stadt und das Land müssen sich die Frage stellen, wo es hingehen soll. Da geht es nicht nur um den reinen Sport, sondern auch um strukturelle und infrastrukturelle Dinge. Schauen wir uns die Fakten an, dann sage ich: Wir haben 2020/21 wahrscheinlich unsere beste Erstliga-Saison gespielt und sind dennoch abgestiegen. Gemessen an unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten ist das aber keine Überraschung gewesen. Natürlich haben wir uns das anders gewünscht. Aber wir wussten, dass das passieren kann. Die 1. Liga ist bislang keine Selbstverständlichkeit für die Eulen, auch wenn wir nicht so weit davon weg waren, wieder die Klasse zu halten.

Also bleibt die 1. Liga eine Ausnahme?

Heßler: Wenn Sie mich, Ceven oder die Spieler fragen, dann wird keiner sagen: Ich will dauerhaft 2. Liga spielen. Wir alle streben danach, uns in jeder Saison mit den Besten zu messen. Aber wir sind auch realistisch genug, um zu wissen, dass wir das hier momentan am Standort Ludwigshafen weder versprechen noch garantieren können. Aber wir wollen uns so entwickeln, dass wir einen berechtigen Anspruch haben, wieder 1. Liga zu spielen.

Wie hoch sind die wirtschaftlichen Einschnitte durch den Abstieg?

Heßler: Die wegfallenden TV-Gelder schmerzen, ein bisschen geht etwas im Sponsoring verloren, wobei es in diesem Bereich eine große Treue und Loyalität unserer Partner gibt. Was die Zuschauerzahlen angeht, können wir wegen der Pandemie gar nichts richtig planen. Grundsätzlich rechnet man aber in der 2. Liga mit weniger Zuschauern als in der 1. Liga. Uns werden 300 000 Euro plus X fehlen – und das ist für einen Club, wie wir es sind, eine große Summe.

Sie hätten ja Hendrik Wagner ein Jahr früher an die HSG Wetzlar abgeben und eine Ablösesumme kassieren können. Gab es dieses Gedankenspiel?

Heßler: Nein. Mal abgesehen davon, dass Hendrik sich bewusst dafür entschieden hat, noch diese Saison bei uns zu bleiben, ist für uns auch klar: Es muss immer für beide Seiten passen. Wenn wir einen Spieler abgeben, betrachten wir das aus einer wirtschaftlichen und einer sportlichen Perspektive. Und wenn da ein Missverhältnis besteht, dann behalten wir den Spieler.

Ist der Aufstieg wirtschaftlich ein Muss?

Heßler: Nein, wir sind getrieben davon, uns als Club zu entwickeln. Aber wir sind nicht getrieben, etwas Konkretes erreichen zu müssen. Weder sportlich noch wirtschaftlich. Allerdings habe ich ja gerade die Zahlen genannt: Es ist erstrebenswert, in der 1. Liga zu spielen.

Wird die Erstliga-Rückkehr mit jedem zusätzlichen Zweitliga-Jahr komplizierter?

Heßler: Gute Frage. Ich komme in mein sechstes Jahren bei den Eulen und habe das noch nicht erlebt (lacht).

Dann fragen wir den Trainer.

Klatt: Die jüngere Vergangenheit zeigt: Je länger ein Erstligaabsteiger in der 2. Liga bleibt, umso schwieriger wird es mit der Rückkehr. Denn in jedem Jahr wächst die Konkurrenz durch die neuen Erstligaabsteiger.

Also wollen die Eulen sofort hoch?

Heßler: Eine Saison bringt viele Unwägbarkeiten mit sich. Da macht es keinen Sinn, jetzt ein klares Ziel vorzugeben und gleich vom Aufstieg zu reden. Aber wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen: Wir gehören zu den Aufstiegskandidaten. Nur kämpfen um diese zwei Plätze acht, neun Mannschaften.

Acht oder neun?

Klatt: Wir haben die vier Absteiger, also TuSEM Essen, die HSG Nordhorn-Lingen, den HSC Coburg und uns. Dazu kommen der VfL Gummersbach, der ASV Hamm, die SG BBM Bietigheim und der HC Elbflorenz, der sich extrem gut verstärkt hat. Diese Mannschaften können sich in den direkten Duellen alle schlagen und auch alle anderen Clubs besiegen. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Verein mit weniger als zehn Minuspunkten am Ende der Saison auf den ersten beiden Rängen, den Aufstiegsplätzen, steht.

Herr Klatt, Hand aufs Herz: Wie sehr hadern Sie damit, keinen Erstligisten übernommen zu haben?

Klatt: Der Abstieg hat mich nicht geärgert, weil ich wusste, dass das passieren kann. Ich hätte mich aber sehr für den Verein gefreut, wenn er in der 1. Liga geblieben wäre. Nun starten wir eben eine Etage tiefer – aber auch das ist eine anspruchsvolle und reizvolle Aufgabe mit den Eulen.

Die nun eine andere Rolle und plötzlich etwas zu verlieren haben.

Klatt: Es ist für uns vielleicht sogar die größte Herausforderung, jetzt öfter der Favorit zu sein. Aber wir müssen diese Rolle annehmen, weil es einen Grund gibt, dass wir so wahrgenommen werden. Das sage ich der Mannschaft immer wieder. Es geht darum, bei allem Respekt vor dem Gegner ein gewisses Selbstverständnis an den Tag zu legen und zu demonstrieren: Wenn wir unsere Leistung abrufen, wird es schwer, uns zu schlagen.

Wie schön oder gar undankbar ist es, Nachfolger von Ben Matschke zu sein?

Klatt: Ben hat hier einen tollen Job gemacht und mir eine gute Mannschaft hinterlassen. Ich weiß, was er geleistet hat, spüre aber weder Druck noch eine bestimmte Erwartungshaltung. Es ist doch ganz einfach so: Wenn man Trainer in der 1. oder 2. Liga wird, hat man meistens einen guten Vorgänger gehabt. Das gilt für mich genauso wie für Ben jetzt in Wetzlar, wo er auf Kai Wandschneider folgt. Damit muss jeder umgehen können. Wer das nicht kann, ist für diesen Beruf vielleicht auch nicht geschaffen.