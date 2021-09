Wiedersehen mit Mappes

Ludwigshafen. Er war nicht nur ein Leistungsträger, sondern der entscheidende Mann bei den Eulen Ludwigshafen. Zwei Jahre lang zog Dominik Mappes die Fäden im Angriff der Pfälzer, den unglücklichen Abstieg aus der Handball-Bundesliga in der vergangenen Saison konnte aber auch der Mittelmann nicht verhindern. Weshalb es am Samstag (19 Uhr) zu einem Wiedersehen kommt. Zum Zweitliga-Auftakt tritt Mappes mit seinem Heimatverein TV Hüttenberg bei den Pfälzern an. Im Sommer war er zum TVH zurückgekehrt und trumpfte beim 32:25-Erfolg im Pokal über den Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang gleich einmal mit zehn Treffern auf. Die Eulen sind also gewarnt und waren ihrerseits in der Saisonvorbereitung gezwungen, neue Lösungen für die Position auf der Mitte zu finden.

Gespannt auf Salger

„Dominik war der zentrale Spieler der Eulen. Aber ich sehe das als Chance für die Jungs, die da sind, für Jan Remmlinger, Pascal Bührer und Max Neuhaus. Die sind jung und doch erfahren, noch dazu mit unterschiedlichen Stärken ausgestattet“, sagt Ludwigshafens Trainer Ceven Klatt, der mit den Eulen zu den Aufstiegsfavoriten gehört. Das liegt einerseits daran, dass die Pfälzer mit Ausnahme von Mappes die anderen Leistungsträger halten konnten. Andererseits verstärkte sich der Absteiger durchaus namhaft. Zum Beispiel mit dem wurfgewaltigen Linkshänder Stefan Salger, der vom Erstligisten MT Melsungen zurück zu den Eulen kam. Nicht wenige Experten glauben, dass die Pfälzer nun auf der halbrechten Position besser aufgestellt sind als zu Erstliga-Zeiten.

Doch Klatt will das so nicht stehenlassen. „Stefan hat keine zwei einfachen Jahre hinter sich. Er stand zwar bei Melsungen in der 1. Liga unter Vertrag, hat allerdings fast gar nicht gespielt“, erwartet der Trainer eine gewisse Eingewöhnungsphase, wenngleich er um die Qualitäten des Neuzugangs weiß: „Es spricht für die Eulen, dass solch ein Mann zu uns in die 2. Liga kommt. Und das stimmt mich dann auch zuversichtlich, dass wir ihn zu einem wichtigen Spieler für uns machen.“ mast