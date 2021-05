Wenig Zeit zum Hadern

Ludwigshafen. Die Enttäuschung bei den Eulen Ludwigshafen nach der bitteren Niederlage am Donnerstagabend in Melsungen (23:25) war groß. „Wir hatten viele klare Chancen, die wir nicht verwertet haben. Wenn du so ein Spiel gewinnen willst, müssen die Dinger einfach sitzen. Sonst passiert so eine Schlussphase, in der wir unseren Vorsprung verspielt haben“, haderte Eulen-Trainer Benjamin Matschke.

AdUnit urban-intext1

Am Sonntag (13.30 Uhr) treffen die Eulen nun im wichtigen Heimspiel in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle auf die HBW Balingen-Weilstetten, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht. Drei Punkte Rückstand haben die Pfälzer auf den nächsten Gegner, noch sind sieben Spiele zu absolvieren. Bei einer Niederlage wäre die Mission Ligaverbleib ganz stark gefährdet. Das wissen die Eulen. „Es ist eine Begegnung, die sehr, sehr wichtig ist“, betonte Spielmacher Dominik Mappes. „Ich glaube, dass wir es am Sonntag besser machen, konzentrierter spielen, mit viel Emotion und großer Leidenschaft“, sagte Torhüter Martin Tomovski, auf den es sicher wieder ankommen wird. bol