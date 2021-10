Wagner mit Rückenwind

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen als Talentschmiede für kommende Nationalspieler? Im Fall von Hendrik Wagner sind die Pfälzer das auf jeden Fall. Der Rückraumakteur absolvierte unter der Woche den dreitägigen Perspektiv-Trainingslehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft in Hennef und hat bei Bundestrainer Alfred Gislason offenbar gepunktet. „Hendrik hat einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt jedenfalls Eulen-Coach Ceven Klatt, der demnächst mit Gislason reden wird und dann wohl im Training darauf hinwirken könnte, dass Wagner Dinge bei sich verbessert, die dem Bundestrainer aufgefallen sind.

Der 23-jährige Wagner selbst zeigte sich „überglücklich“, dass er dabei sein durfte. Der letzte Eulen-Spieler, der in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen wurde, war übrigens 2014 Erik Schmidt. Der Kreisläufer spielt heute für den Schweizer Erstligisten Kadetten Schaffhausen.

Am Freitag in Essen gefordert

Ludwigshafens Hendrik Wagner ist auf dem Sprung nach oben. © Pix

Von „Bobby“ Wagner, so der Spitzname des wurfgewaltigen Rückraumakteurs, erwartet sich am Freitag aber sicher auch Eulen-Coach Klatt einiges. Denn Wagner und Co. treffen um 19.30 Uhr auswärts auf Tusem Essen. Beide Teams stiegen in der vergangenen Saison aus der Bundesliga ab. Allerdings erwischte Tusem im Gegensatz zu den Eulen einen guten Zweitliga-Start. Nach fünf Partien liegt Essen mit 8:2 Punkten auf dem vierten Tabellenrang. „Essen kommt übers Tempo. Wir brauchen einen guten Rückzug“, sagt Wagner. bol