Viel mehr Außenseiter geht kaum

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben die Lizenz für eine weitere Handball-Bundesliga-Saison erteilt bekommen. Nun müssen sich die Pfälzer nur noch sportlich qualifizieren. Und das ist nicht so einfach. Am Donnerstagabend tritt das Team von Trainer Benjamin Matschke um 19 Uhr beim Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt an.

„Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es ein Zeichen von vertrauensvoller und verantwortungsvoller Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die diese positive Lizenzerteilung mit sich bringt. Die wirtschaftliche Absicherung ist notwendig, um ein Fundament für die sportliche Leistung zu bilden“, sagte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler nach der guten Nachricht von der Handball-Bundesliga.

In Flensburg wollen die Pfälzer an die starke Leistung vom vergangenen Donnerstag anknüpfen, als den Ludwigshafenern ein sehr überzeugender 28:24-Heimerfolg über den favorisierten TVB Stuttgart gelang.

„Ich will keinen schönen Ausflug nach Flensburg machen. Bei unseren vergangenen beiden Spielen dort haben wir gut ausgesehen. Das will ich wieder sehen“, sagt Matschke.

Bührer in guter Form

Auf der Spielmacherposition wird aller Voraussicht nach wieder Pascal Bührer die Verantwortung übernehmen. Zuletzt zeigte der 25-Jährige als Vertreter des verletzten Dominik Mappes ganz starke Leistungen. „Wir wissen, dass wir gerade die direkten Duelle gegen die Konkurrenten unten gewinnen müssen“, sagt Bührer, der aber für das Spiel am Donnerstag Chancen sieht, dass die Eulen Punkte beim großen Favoriten Flensburg mitnehmen könnten: „Wir sind sehr, sehr gut in der Breite aufgestellt. Das zeichnet uns aus, wir können auf jeder Position antworten. Jannek Klein hatte zum Beispiel zuletzt einen guten Tag.“

Nach dem Training machten sich die Eulen am Mittwoch mit dem Mannschaftsbus auf den Weg in Richtung Norden. Nach einer Nacht in Hamburg geht es weiter nach Flensburg, direkt im Anschluss an die Begegnung folgt die Rückkehr.

SG seit drei Jahren unbesiegt

Die Flensburger sind seit drei Jahren in Liga-Heimspielen ungeschlagen, zuletzt kam die SG in Essen zu einem 29:28 (14:15)-Erfolg. Matschke staunte: „Ich habe das Spiel geschnitten. Die Flensburger Torhüter Buric und Bergerud hatten nur zwei Paraden. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Mannschaft ein Bundesligaspiel mit nur zwei Paraden gewonnen hat.“

Der Ludwigshafener Trainer hofft, dass seine Keeper Martin Tomovski und Gorazd Skof einen guten Abend erwischen. „Wir wollen eine starke Leistung abliefern“, sagt der Coach.