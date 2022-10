Verdiente Niederlage

Coburg. Die Eulen Ludwigshafen gehen mit einer negativen Punktebilanz in die Länderspielpause. Nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage zogen die Pfälzer am Samstagabend beim HSC 2000 Coburg den Kürzeren. „Der Coburger Sieg ist verdient“, sagte Eulen-Coach Michel Abt nach der 26:32 (11:13)-Niederlage. Bereits der erste Durchgang lief nicht nach dem Geschmack des Trainers. Abt befand: „Schon in der ersten Halbzeit haben wir taktisch nicht gut gespielt, wir sind die zweite Welle nicht richtig gelaufen. Im zweiten Durchgang konnten wir die Coburger dann nie richtig unter Druck setzen, um vielleicht noch ein Unentschieden herauszuholen.“

Kapitän Max Haider, der nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurückgekehrt war, befand: „Wir wollten den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen. Es tut weh, aber wir haben verdient verloren, wir hatten zu viele einfache Fehler bei den Anspielen, auch viele technische Fehler.“

Verpatzte Schlussphase

Marc-Robin Eisel, der bei den Eulen Regie führte und mit acht Treffern bester Schütze der Pfälzer war, übte ebenfalls Selbstkritik: „Wir haben zu viel verworfen, auch ich. In der ersten Hälfte haben wir nicht gut gespielt, in den letzten zehn Minuten sind wir dann eingebrochen.“ Tim Schaller verkürzte mit einem verwandelten Siebenmeter auf 21:22 (48.). Doch dann gelang den Ludwigshafenern in der Offensive nicht mehr viel. Coburg zog in den abschließenden zehn Minuten entscheidend weg.

Erneut musste Coach Abt aufgrund von Verletzungen im Team umstellen. Max Neuhaus, den eine Schleimbeutelinfektion plagte, musste genauso passen wie Linksaußen Lion Zacharias wegen eines grippalen Infekts. Der angeschlagene Rückraumakteur Sebastian Trost stand zwar im Kader der Ludwigshafener, kam aber nicht zum Einsatz.

Eulen: Urbic, Asanin (bei einem Siebenmeter) – Klein (4), Bührer (2), Eisel (8), Durak, Keskic (1), Haider (4), Gorpishin, Meyer-Siebert, Falk (2), Schaller (5/4), Remmlinger. bol