Tumulte nach Thriller

Ludwigshafen. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen haben sich am Samstagabend nicht für eine sehr gute Leistung in ihrem Auftaktspiel gegen den Bundesligaabsteiger HBW Balingen-Weilstetten belohnt. Die Pfälzer unterlagen in einer intensiven Begegnung vor 1620 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle mit 33:34 (18:16). Der Isländer Oddur Grétarsson verwandelte sechs Sekunden vor Schluss im zweiten Anlauf einen Siebenmeter für Balingen. „Diese Niederlage ist sehr unglücklich. Wir waren bis fünf Minuten vor Schluss eigentlich die ganze Zeit vorne. Wenn man dann so verliert, ist das natürlich bitter“, sagte Eulen-Rückraumspieler Jannek Klein nach dem Thriller. Der 23-Jährige war mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze bei den Ludwigshafenern.

Beim entscheidenden Siebenmeter wurde es für die Zuschauer unübersichtlich. Grétarsson scheiterte zunächst an Matej Asanin im Eulen-Tor, warf dann ins Netz. Eulen-Coach Abt zog direkt nach der Parade seines Keepers die Grüne Karte zur Auszeit. Da Asanin den Ball aber nicht fest in Händen hielt, wurde der Strafwurf wiederholt. Mit dem erwähnten Ende.

Einigen Eulen-Fans passte das nicht, stürmten nach Spielschluss auf die beiden Schiedsrichter zu. Die Ordner waren aber da. Ein Fan bekam einen heftigen Schubser und fiel zu Boden. Als alles sich wieder beruhigt hatte, sagte Eulen-Coach Abt: „Wir wollen hier nur das Positive herausziehen, die Entwicklung der Mannschaft läuft.“ bol