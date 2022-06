Siegtreffer Sekunden vor Schluss

Emsdetten. Julius Meyer-Siebert avancierte am Samstagabend zum Matchwinner der Eulen Ludwigshafen. Der 21-jährige Rückraumspieler lief fünf Sekunden vor Schluss der gegnerischen Abwehr einfach davon und warf den Ball locker ins Tor. Die Pfälzer gewannen somit ihr letztes Saisonspiel beim bereits als Absteiger feststehenden TV Emsdetten mit 30:29 (15:15). Es war ein positives Ende einer doch verkorksten Runde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Diesmal hatten wir das Glück, das uns so oft in dieser Saison fehlte“, befand Meyer-Siebert nach dem Sieg vor 1515 Zuschauern. „Ohne den in der vergangenen Woche geschafften Klassenerhalt hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Die Jungs haben ihren Charaktertest bestanden, viel Leidenschaft gezeigt“, befand Coach Michel Abt.

Abt mit guter Bilanz

In vier Spielen führte Abt die Eulen zu fünf Punkten, die zum Ligaverbleib reichten. Als Tabellen-13. flogen die Eulen ins Ziel. Kapitän Gunnar Dietrich, Nationalspieler Hendrik Wagner und Jannik Hofmann machten in Emsdetten ihr letztes Spiel für die Eulen. Ob Abt bleibt, ist noch unklar. Meyer-Siebert aber soll auch in der nächsten Saison für Ludwigshafen spielen. Für ihn war die Saison am Samstag nicht beendet. Am Sonntag spielte der geplante Nachfolger von Torjäger Wagner für den Erstligisten DHfK Leipzig bei der TSV Hannover-Burgdorf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eulen: Urbic, Hoblaj – Salger (3), Dietrich (1), Eisel (3), Meyer-Siebert (3), Remmlinger (1), Falk (2), Hofmann (6/3), Durak (5/1), Wagner (5), Neuhaus (1), Bührer, Schaller, Keskic. bol