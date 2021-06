Sieben-Tore-Führung gegen Minden verspielt - Eulen steigen aus Handball-Bundesliga ab

Minden. Die Eulen Ludwigshafen sind aus der Handball-Bundesliga abgestiegen. Ein 24:24 (14:10)-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen die TSV GWD Minden reicht den Chemiestädtern nicht, um am letzten Spieltag noch die Klasse halten zu können. Dabei waren die Eulen bis in der 54. Minute noch mit drei Toren in Front. Danach gelang jedoch kein eigener Treffer mehr, sodass die Mindener den vorzeiten Abstieg der Pfälzer besiegelten.

AdUnit urban-intext1

Zu Halbzeit hatte der Verein aus dem Stadtteil Friesenheim mit 14:10 geführt. Nur in der Anfangsphase konnten die Hausherren sich eine eigene Führung herausspielen. Nach dem 3:3 in der 7. Minute standen die Zeichen für die Ludwigshafener jedoch deutlich besser. In der 21. Minute führten die Eulen beim Stand von 12:5 zwischenzeitlich sogar mit sieben Treffern. Die Mindener sollten erst in der 57. Minute wieder ausgleichen können - zum 24:24-Endstand.