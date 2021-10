Salger lässt Eulen jubeln

Ludwigshafen. Was für eine Dramatik: Die Eulen Ludwigshafen haben in der Zweiten Handball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gelandet und kamen am Freitagabend in ihrem Heimspiel gegen den Erstliga-Mitabsteiger HSG Nordhorn zu einem 26:25 (13:16)-Erfolg. Das Spiel schien bereits verloren, doch Matchwinner war Stefan Salger, der mit der Schlusssirene den Siegtreffer für die Eulen erzielte.

Salger war es auch, der mit dem 3:2 (6.) die erste Führung der Friesenheimer herstellte. Nach dem 4:3 (8.) gelang den Eulen aber sieben Minuten lang kein Tor mehr. Nordhorn erspielte sich einen 8:4-Vorsprung (15.). Zur Pause (13:16) lagen die Grafschafter mit drei Toren vorne.

In der Folge liefen die Eulen dem Rückstand hinterher. Die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt wurde dann auch noch durch die Rote Karte für Kreisläufer Maximilian Haider geschwächt. Alexander Falk erzielte aber das 16:18 (41.) und plötzlich waren die 1853 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle wieder voll da, bevor Nordhorn auf 17:22 (47.) davonzog.

Asanin hält sein Team im Spiel

In der Schlussphase war es Eulen-Keeper Matej Asanin, der die Friesenheimer mit seinen Paraden wieder hoffen ließ. Acht Minuten vor Schluss führte die HSG Nordhorn nach dem Treffer von Robert Weber mit 20:25 (52.). Dann verkürzten die Eulen mit vier Treffern in Folge auf 24:25 (57.). Nordhorn nahm eine Auszeit, doch Asanin hielt auch den nächsten Wurf von Pavel Mickal. Auf der anderen Seite traf Max Neuhaus zum umjubelten Ausgleich – 25:25 (58.). Und nachdem Nordhorn erneut im Angriff patzte, hatte Salger seinen großen Auftritt. Er traf mit dem letzten Wurf zum Sieg – und ließ die Eulen jubeln

Eulen: Asanin, Urbic - Salger (6), Dietrich , Eisel, Remmlinger (2), Falk (2), Wagner (5), Bührer (2), Klein (2), Klimek (2), Haider, Keskic (1), Neuhaus (4/1).