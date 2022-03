Salger bleibt bei den Eulen

Ludwigshafen. Eine ganz wichtige Personalie für die Eulen-Mannschaft der Zukunft ist geklärt: Stefan Salger (25, Bild) hat seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten aus Ludwigshafen um ein weiteres Jahr bis 2023 plus Option verlängert. Der 2,07 Meter große Rückraumspieler hat in der laufenden Saison in bisher 22 Spielen 103 Tore erzielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Entscheidung, den auslaufenden Kontrakt zu verlängern, hat für Stefan Salger laut einer Mitteilung der Eulen ganz viel mit dem Klima, dem Teamgeist, dem Spirit, mit dem Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans zu tun. „Hier bei den Eulen fühlt man sich wohl. Ich habe es ja schon des Öfteren gesagt: Hier habe ich den Spaß am Handball wieder gefunden. Das darf man nicht unterschätzen“, argumentiert Salger, der 2018/19 bei den Eulen spielte und nach zwei Jahren bei der MT Melsungen im vergangenen Sommer wieder nach Ludwigshafen zurückgekehrt war.

Wurfgewaltiger Rückraumspieler

© Eulen

„Stefan ist für uns sehr, sehr wichtig“, unterstreicht Geschäftsführerin Lisa Heßler die Bedeutung des wurfgewaltigen Rückraumspielers für die Mannschaft aus der Chemiestadt. „Toll, dass er auch in Zukunft den Weg weiter mit uns gehen möchte. Ich glaube, bei uns erkennt jeder, dass Stefan auch der Spieler ist, der in Spielen, in denen es nicht so gut läuft, den Unterschied ausmachen kann.“ red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2