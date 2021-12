Rückschlag für die Eulen

Hagen. Die Eulen Ludwigshafen haben am Freitagabend einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Pfälzer verloren das Topspiel beim VfL Eintracht Hagen mit 27:29 (14:14). Damit riss die Serie der Friesenheimer von zuvor acht Spielen ohne Niederlage. Die Ludwigshafener konnten vor 623 Zuschauern in der Krollmann-Arena zwar wieder auf Mittelmann Jan Remmlinger bauen, dafür meldete sich Rückraumakteur Jannek Klein kurzfristig verletzt ab.

Max Neuhaus erzielte die 1:0-Führung für die Eulen. Die Pfälzer legten zunächst vor, doch schwache Würfe und leichte Fehler sorgten dazu, dass Hagen mit 8:6 (14.) in Front ging. Coach Ceven Klatt nahm die Auszeit und stauchte seine Akteure zusammen. Dennoch agierten die Eulen in der Offensive glücklos. Hagen setzte sich auf 14:11 ab und hatte die Chance zum Vier-Tore-Vorsprung. Doch Keeper Leon Hoblaj, der ins Spiel kam, parierte den Siebenmeter von Pouya Gharelou (27.). Die Eulen konterten mit einem 3:0-Lauf.

Und die Ludwigshafener erwischten mit zwei schnellen Treffern (16:14) einen guten Start in Durchgang zwei. Doch nach einer 18:16-Führung gelang den Eulen sechs Minuten kein Tor mehr. Hagen drehte die Partie – 20:18 (43.). In der Schlussphase parierte VfL-Keeper Tobias Mahncke zwei Siebenmeter. Hagen baute den Vorsprung auf 28:23 (55.) aus. Die Eulen setzten zwar zur Aufholjagd an – 26:28 (59.). Damian Toromanovic machte aber alles klar.

Eulen: Urbic, Hoblaj (ab 27.) - Salger (7), Falk (1), Neuhaus (1), Hofmann (6), Wagner (2), Eisel (3), Klimek (2), Remmlinger (1), Dietrich (2), Haider (2). bol

