Rückkehrer freut sich über neue Rolle

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben einen Rückkehrer zu verzeichnen: Andrej Kogut, der mit dem Handball-Zweitligisten 2014 in die Bundesliga aufstieg und die vergangenen sieben Jahre beim Erstligsten TBV Lemgo spielte, soll das Trainerteam verstärken und könnte den Pfälzern vielleicht noch als Akteur helfen. Der 34-Jährige unterzieht sich in dieser Woche in Pforzheim einer Knieoperation. Danach wird sich entscheiden, ob der Mittelmann und Defensivspezialist, der von 2010 bis 2015 schon einmal bei den Friesenheimern spielte, seine Karriere als Aktiver fortsetzen kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Andrej Kogut (am Ball) war zuletzt für Ex-Pokalsieger TBV Lemgo aktiv.

„Das Konzept, das die Eulen mir anbieten, ist für einen Sportler genial“, sagt Kogut. „Ich werde bei den Eulen erste Erfahrungen als Trainer sammeln können und bekomme auch die Möglichkeit, ins normale Berufsleben einzusteigen.“ Beim TBV Lemgo war Kogut, der mit seiner Frau und dem dreijährigen Sohn seit kurzem wieder in Ludwigshafen-Oggersheim wohnt, ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Auch als Spieler eine Option?

„Ich hatte eine sehr schöne Zeit beim TBV, in den ersten zwei Jahren haben wir noch gegen den Abstieg gespielt, doch danach war es richtig gut“, sagt Kogut. Die Krönung war dann der 28:24-Finalsieg im DHB-Pokal 2021 gegen Melsungen.

„Andrej bringt jahrelange Erfahrung auf höchstem sportlichem Niveau mit und hat als Kapitän das Lemgoer Team geführt. Er lebt Handball und ist offen für eine neue Rolle“, sagt Eulen-Geschäfsführerin Lisa Heßler über den ehemaligen Junioren-Nationalspieler. Er begann mit zehn Jahren bei der HG Remscheid mit dem Handball, wechselte 2006 zum Bundesligisten HSG Düsseldorf und kam nach den Stationen TV Korschenbroich sowie erneut Düsseldorf 2010 zur TSG Friesenheim. Im Aufstiegsjahr mit den Eulen wurde Kogut zum besten Zweitliga-Spieler gewählt. bol