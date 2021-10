Remmlinger verpasst den Siegtreffer

Essen. Die Eulen Ludwigshafen haben ein Unentschieden geholt. Der Handball-Zweitligist kam am Freitagabend vor 1822 Zuschauern bei Tusem Essen zu einem 24:24 (12:12). „Wir sind zufrieden. Es hätte natürlich noch besser laufen können, aber mit dem Punkt können wir leben“, sagte Eulen-Coach Ceven Klatt.

Hendrik Wagner erzielte den ersten Treffer der Partie. Der Rückraumspieler, der zuletzt beim Lehrgang der Nationalmannschaft war, erzielte insgesamt vier Tore in der Sporthalle „Am Hallo“. Essen kam danach besser ins Spiel. Markus Dangers traf zum 7:4 (12.). Plötzlich schien es wieder schlecht für die Friesenheimer zu laufen. Doch die Eulen fingen sich. Auch weil Stefan Salger begann, aus dem Rückraum wichtige Tore zu erzielen. Essen führte zeitweise mit vier Treffern: Lucas Firnhaber traf zum 10:6 (21.). Doch bis zur Pause kamen die Ludwigshafener wieder heran. Zur Halbzeit war alles offen. Eulen-Torwart Ziga Urbic hielt auch stark.

Neuhaus sieht Rot

In der zweiten Hälfte scheiterten die Friesenheimer weiter sehr oft an Tusem-Torhüter Sebastian Bließ, der mit 13 Paraden einen Sahnetag erwischte. Die Essener drehten nun auf. Tusem ging mit 15:12 (34.) in Führung und schien auf einem guten Weg zu sein. Bei den Eulen sah dann auch noch Max Neuhaus die Rote Karte (37.). Elf Minuten vor dem Ende führte Tusem Essen noch mit 20:18. Doch die Eulen kämpften. Stefan Salger erzielte das 21:20 (52.). Essen vergab vorne Chancen. Alex Falk glich zum 22:22 (53.) aus, und Salger netzte kurz darauf zum 23:22 (57.) für die Eulen ein. Die Schlussphase wurde zum Krimi. Wagner verwandelte vom Siebenmeterpunkt zum 24:23 (59.) für die Eulen. Noah Meyer gelang 40 Sekunden vor Schluss vom Kreis das 24:24. Jan Remmlinger hatte die Chance auf den Siegtreffer. Doch er zielte vorbei. Kurz danach war Schluss.

Eulen: Asanin, Urbic – Salger (5), Dietrich, Eisel, Keskic (2), Haider (1), Remmlinger (2), Falk (4), Hofmann (1), Bührer (1), Wagner (4/1), Neuhaus (2/1), Klimek, Klein (2). bol

