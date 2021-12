Nächstes Eulen-Drama

Eisenach. Und wieder blieb es spannend bis zum Schluss: Die Eulen Ludwigshafen haben am Mittwochabend einen Punkt geholt. Beim ThSV Eisenach spielte der Handball-Zweitligist 23:23 (12:10).

Vor 500 Zuschauern erwischten die Pfälzer einen guten Start. Maximilian Haider und Stefan Salger brachten die Eulen mit 2:0 (3.) in Front. In der Folge kam dann aber auch Eisenach ins Spiel. Die Eulen, die weiter ohne Torwart Matej Asanin, Pascal Bührer, Pascal Durak und Christian Klimek auskommen mussten, lagen nach zwischenzeitlicher 5:3-Führung nach zehn Minuten mit 5:6 zurück. Doch Stefan Salger hatte eine gute Trefferquote, erzielte in den ersten 30 Minuten fünf Tore. Keeper Ziga Urnic steigerte sich zudem. Zur Halbzeit lagen die Ludwigshafener mit 12:10 in Front.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Ludwigshafener zu schlampig in ihrer Chancenverwertung. Eisenach blieb durch Fehler der Eulen dran und ging sogar selbst wieder mit 17:16 (41.) in Führung. Trainer Ceven Klatt nahm die Auszeit. Doch Eisenach zog auf 20:16 (47.) weg. Die Eulen steigerten sich aber in der Schlussphase in der Abwehr. Acht Minuten lang bekamen die Pfälzer keinen Treffer mehr. Alexander Falk erzielte den Anschlusstreffer zum 19:20 (56.). Jannek Klein traf zum 22:22 (58.) und Falk nutzte einen Eisenacher Ballverlust zur 23:22 (58.)-Führung.

Doch der überragende Ante Tokic, der acht Treffer für die Eisenacher erzielte, traf von Außen zum 23:23 (59.) für die Thüringer. Klein zielte danach nur an den Pfosten. Doch auch der Eisenacher Fynn Hangstein traf nur Aluminium. So bleib es beim Remis.

Eulen: Urbic, Hoblaj – Salger (6), Haider (3), Falk (6), Remmlinger (1), Wagner(2), Neuhaus (2/2), Klein (2), Hofmann (1), Dietrich. bol