Meddeb hofft auf seinen Durchbruch

Ludwigshafen. Die vergangene Saison lief nicht nach seinen Vorstellungen. Doch jetzt möchte Yessine Meddeb (Bild) bei den Eulen Ludwigshafen angreifen. „Ich habe viel gelernt, aber nun kämpfe ich um Spielzeit. Ich will auf dem Feld stehen“, sagt der 21-Jährige, der in der Sommerpause keineswegs die Füße hochgelegt hat.

„Ich habe im Urlaub ganz viel gemacht. Wir waren in Kroatien, auch da bin ich jeden Tag laufen gegangen. Und seit die Vorbereitung auf die neue Runde losgegangen ist, ziehe ich auch an den freien Tagen die Laufschuhe an“, erzählt der 1,85 Meter große und wurfstarke Rückraumakteur, der 2010 beim TV Kirrweiler mit dem Handball begann, von 2016 bis 2019 die Nachwuchsakademie der Rhein-Neckar Löwen durchlief und dann zu den Eulen kam.

Starke Konkurrenz

© Michael Ruffler

Die Fitnesswerte beim Trainingsstart der Pfälzer stimmten bei Meddeb. „Das hat mich auch überrascht“, sagt der Linkshänder, der nach dem Erstliga-Abstieg der Mannschaft „maximal erfolgreich“ sein will: „Nun haben wir hier bei den Eulen eine neue Herausforderung. Da will ich bei 100 Prozent sein, wenn es losgeht.“

Meddeb, der 2019 Vizeweltmeister mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft wurde, weiß, dass die Eulen auf seiner Position Rückraum mit Stefan Salger einen Hochkaräter vom Erstligisten MT Melsungen geholt haben – und dass da auch noch Jannik Klein und Hendrik Wagner sind. „Mir ist es egal, wo mich der Trainer einsetzt. Ich will einfach spielen“, sagt Meddeb.

In den ersten Tests stand er überraschend als Rechtsaußen auf dem Feld, beim 21:16-Erfolg gegen den Schweizer Erstligisten HC Kriens-Luzern erzielte er drei Treffer. Zuvor war Meddeb beim Turniersieg in Kaiserslautern-Dansenberg einer der auffälligsten Spieler.

„Die beiden etatmäßigen Rechtsaußen Pascal Durak und Alexander Falk haben verletzt gefehlt. Der Trainer hat mir gesagt, ich soll die Position spielen. Das habe ich gemacht – und es war auch sehr gut“, berichtet Meddeb selbstbewusst.

Lob gab es vom neuen Trainer Ceven Klatt: „Yessine hat das auf ungewohnter Position sehr gut gemacht. Er war vor allem defensiv stark und ist ein ganz wertvoller Spieler für unsere Mannschaft. Dass er auch aus dem Rückraum kommen kann, finde ich natürlich sehr gut.“ Meddeb selbst ist zuversichtlich: „Der neue Trainer hat vom ersten Tag an gesagt: ,Alle beginnen bei null’. Ich denke, der Fleiß wird sich auszahlen.“

Die Eulen nehmen ab Freitag am Sparkassen-Cup des TSV Altensteig teil und beginnen um 21 Uhr gegen den Zweitliga-Rivalen SG BBM Bietigheim. Am Start sind auch die drei Bundesligisten HSG Wetzlar mit dem ehemaligen Eulen-Coach Trainer Ben Matschke, TVB Stuttgart und HBW Balingen-Weilstetten. Außerdem spielen Drittligist HSG Konstanz, die HSG Albstadt aus der Württemberg-Liga und der Landesligist TSV Altensteig mit. Verlieren die Eulen gegen Bietigheim, spielen sie am Samstag um 15.30 Uhr gegen den Verlierer der Partie zwischen Altensteig und Stuttgart. „Wir haben in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Defensive gelegt, das hat auch Früchte getragen“, sagt Klatt und betont: „Nun wollen wir am Angriff arbeiten.“

Meddeb wird auf jeden Fall motiviert sein. Gut möglich, dass die neue Saison die Spielzeit des 21-Jährigen wird. (Bild: Pix)