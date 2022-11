Langer Trip nach Dresden

Ludwigshafen. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen sind wenige Tage nach dem 34:33 über den VfL Eintracht Hagen erneut gefordert. Mit viel Selbstbewusstsein fahren die Pfälzer zur Partie am Mittwoch (19.30 Uhr) in Dresden beim HC Elbflorenz.

Eine tolle Leistung zeigte gegen Hagen Eulen-Torhüter Ziga Urbic, der nach der Halbzeitpause seinen Kollegen Matej Asanin ablöste und mit zehn Paraden zu einem der Matchwinner wurde. „Wir sind mit unseren Torhütern sehr zufrieden“, sagt Eulen-Coach Michel Abt.

Unzufrieden mit Bilanz

„Wir sind eben keine Konkurrenten, sondern Freunde, das war aber schon seit dem ersten Tag hier bei den Eulen so“, erklärt Matej Asanin, der den Ludwigshafenern in dieser Saison mit guten Leistungen auch schon zu Punktgewinnen verhalf. Der Kroate freute sich über die tollen Paraden des slowenischen Kumpels am vergangenen Freitag jedenfalls riesig: „Es ist egal, wer von uns beiden im Tor steht. Die Hauptsache ist, dass wir die Spiele gewinnen. Und ehrlich gesagt: So ganz zufrieden sind wir mit drei Siegen nach bislang sieben Spielen noch nicht.“

Gegner mit Sieglos-Serie

Eine gute Tagesform der beiden Keeper brauchen die Eulen auch am Mittwoch. Der HC Elbflorenz hat zwar seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Doch die Pfälzer sollten die Dresdner nicht unterschätzen. Zuletzt trotzte das Team von Trainer Rico Göde dem HSC Coburg auswärts ein 22:22 ab und feierte zu Saisonbeginn einen 27:26-Heimerfolg über die HSG Nordhorn. bol