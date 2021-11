Klatt fordert von Eulen „gute Ideen“

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen müssen am Mittwochabend (20 Uhr) in der Zweiten Handball-Bundesliga beim Liga-16. ThSV Eisenach ran. „Wir müssen gegen diese gute Abwehr mit vielen Ideen im Angriff spielen“, sagt Eulen-Trainer Ceven Klatt vor der Partie bei den Thüringern.

Am Samstag kamen die Friesenheimer gegen Schlusslicht TuS Ferndorf nicht über ein 27:27 hinaus. „Da waren wir in den ersten 15 Minuten nicht gut, da müssen wir in Eisenach von Anfang an wacher sein“, betont Klatt. Ob Kapitän Gunnar Dietrich und Torhüter Matej Asanin am Mittwochabend einsatzfähig sind, ist noch nicht sicher. Leon Hoblaj wird wohl wieder als zweiter Keeper bei den Ludwigshafenern viel Einsatzzeit bekommen. bol