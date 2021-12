Klatt fordert mehr in allen Bereichen

Ludwigshafen. Nach der Niederlage in der vergangenen Woche in Hagen wollen die Eulen Ludwigshafen wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Pfälzer empfangen am Freitag, 19.30 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle den VfL Lübeck/Bad Schwartau. 990 Zuschauer dürfen dabei sein. Für die Besucher gilt wieder die 2G-Plus-Regelung. Das heißt, die Zuschauer müssen geimpft und/oder genesen sein sowie einen Schnelltest oder PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Auch vor der Friedrich-Ebert-Halle kann man sich noch testen lassen. Wer die dritte Impfung (Booster) hat, benötigt keinen zusätzlichen Testnachweis.

Die Eulen belegen derzeit den achten Tabellenrang mit 14:12 Punkten. Zweiter ist der VfL Eintracht Hagen (23:9), gegen den für die Mannschaft von Coach Ceven Klatt zuletzt eine Erfolgsserie von acht Spielen ohne Niederlage riss. „Wir hatten 21 Fehlwürfe, haben dadurch auch zu viele Tempogegenstöße hinnehmen müssen und haben hinten auch die Kreisläufer schwach verteidigt. Zehn Treffer haben wir über den Kreis kassiert“, monierte Klatt, der hofft, dass sein Team gegen Lübeck diese Schwächen abstellt. Torwart Matej Asanin und Pascal Durak werden wohl erneut fehlen. Auch ein Einsatz von Jannek Klein ist noch fraglich.

Der VfL Lübeck/Bad Schwartau ist nur Tabellen-16. Das Team aus Schleswig-Holstein hat seine jüngsten drei Spiele verloren. Zuletzt gab es eine 31:35-Heimniederlage für Lübeck/Schwartau gegen die SG BBM Bietigheim. bol