Keskic folgt auf Scholz

Ludwigshafen. Der Co-Kapitän der Eulen Ludwigshafen geht von Bord: Linksaußen Jonathan Scholz wird den abstiegsbedrohten Handball-Bundesligisten zum Saisonende verlassen und sich dem Drittligisten SG Leutershausen anschließen. Für die Roten Teufel ist das ein Transfercoup. Unterdessen können die Ludwigshafener ihrerseits ebenfalls einen Neuzugang vermelden.

„Jonathan Scholz ist nicht nur handballerisch, sondern auch menschlich ein super Typ. Wir freuen uns riesig auf ihn“, sagt Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SGL. Nach Lucas Bauer, Arne Ruf, Philipp Ulrich, Lars Röller und Trainer Marc Nagel ist Scholz der sechste Neuzugang der Bergsträßer.

Ziel: Sport und Beruf ermöglichen

Scholz sah bei den Eulen für sich offenbar nicht mehr so die Perspektive. „Ich möchte weiterhin ambitioniert Handball spielen und das mit dem Beruf vereinen.“ Der Linksaußen arbeitet bei der BASF als Ingenieur und ist für die Digitalisierung der technischen Anlagen zuständig.

Über die SGL hat er sich gut informiert: „Bei den Eulen haben einige Spieler eine Leutershausener Vergangenheit. Von Henrik Wagner und Pascal Durak bekommt man einiges mit. Ich denke, das passt.” Scholz verrät, dass er sich auch eine Rolle im Rückraum des Drittligisten vorstellen kann: „Das habe ich früher schon gespielt. Ich habe in den vergangenen Jahren mehr Spiele verloren als gewonnen. Es wäre schön, wenn das nun anders herum läuft.“

Der Fokus des 29-Jährigen liegt aber derzeit weiter auf dem Ligaverbleib mit den Eulen, die allerdings durch die Niederlage der Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch in Balingen wieder richtig unter Zugzwang stehen. Ein Sieg am Samstag in Essen ist schon Pflicht.

Unterdessen vermeldeten die Pfälzer auch einen Neuzugang. Der 21-jährige Enes Keskic wechselt zur neuen Saison vom Drittligateam der Füchse Berlin zu den Eulen. Der Linksaußen absolvierte in dieser Saison bereits sechs Bundesligaeinsätze für den Hauptstadtclub. Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler sagt: „Er ist mit 21 ein junger Spieler, für den es jetzt wichtig ist, den nächsten Schritt zu gehen und sich auf hohem Niveau durchzusetzen.“ bol

