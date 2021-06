„Hulk“ Wagner lässt den Traum leben

Ludwigshafen Schützenhilfe bleibt aus, Druck steigt

Die Nachricht der Blamage der Rhein-Neckar Löwen bei der HBW Balingen-Weilstetten (30:32) am Mittwochabend hat bei den Eulen Ludwigshafen nicht gerade für gute Stimmung gesorgt. Der Handball-Bundesligist muss nun mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Vor dem Spiel am Samstag um 20.30 Uhr beim Ligavorletzten Tusem Essen haben die Eulen wieder drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Partie in der Sporthalle „Am Hallo“ ist somit wieder ein kleines Endspiel für die Pfälzer. Aber das war Trainer Benjamin Matschke sowieso klar. „Ich bin froh, dass wir durch den Heimerfolg am Sonntag gegen Balingen voll im Kampf um den Ligaverbleib mitmischen. Aber es wird verdammt schwer“, sagt der Coach und betont: „Ich habe vor dem Spiel in Essen brutalen Respekt.“ Zuschauer kehren zurück {element} Klar ist: Bei einer Niederlage stünden die Eulen vor einer Mammutaufgabe. Das Restprogramm besteht aus einem Heimspiel am Donnerstag gegen Leipzig zu dem 100 Zuschauer zugelassen sind. „Da musst du etwas holen, wenn du es schaffen willst“, sagt Matschke. Denn in den folgenden Partien beim Ligadritten SC Magdeburg (Mittwoch, 16. Juni) und zu Hause gegen Spitzenreiter THW Kiel (20. Juni, 13.30 Uhr) dürfte es nichts zu holen geben. {furtherread} Im vorletzten Saisonspiel müssen die Friesenheimer am Donnerstag, 24. Juni, 19 Uhr, in Minden ran, das mit 25 Punkten derzeit auch nur vier Zähler von den Pfälzern liegt. Ob diese Partie dann über das Schicksal der Eulen entscheidet? Am liebsten wäre es Matschke, dass vor dem letzten Ligaspiel am 27. Juni zu Hause gegen Göppingen der Klassenerhalt schon feststünde und er sich gebührend nach Wetzlar verabschieden könnte. Der 38-Jährige weiß, dass er keinen Gedanken an ein glückliches Ende seiner Mission verschwenden darf. „Balingen-Weilstetten und Minden sind exzellent gecoachte Teams. Da muss man damit rechnen, dass die in den abschließenden Spielen punkten“, sagt Matschke, der sich dennoch freut: „Was wir als Mannschaft für eine tolle Entwicklung hinter uns haben, ist stark. Vor allem die jungen Spieler haben einen großen Schritt nach vorn gemacht.“ Im Hinspiel verloren die Eulen gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Essen mit 25:26. Matschke warnt davor, die Partie schon als gewonnen anzusehen. Valiullin ein wichtiger Faktor Ein Schlüssel zum Erfolg kann Azat Valiullin sein. Der Rückraumspieler machte beim 27:22-Sieg gegen Balingen-Weilstetten vor allem in der Verteidigung ein Riesenspiel. „Azat hat viele Passwege weggenommen. In dieser Form ist er überragend für unser Team“, betont Matschke. Sorgen bereitete Dominik Mappes. Der Spielmacher musste gegen Balingen früh nach einem Schlag ins Gesicht ganz früh raus. Mittlerweile geht es ihm aber wieder besser. Wie Matschke wird der Regisseur die Eulen zum Saisonende verlassen. „Natürlich will ich mich nicht Absteiger verabschieden“, betont Mappes.

