Herber Rückschlag für die Eulen Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben eine Bruchlandung hingelegt. Der Pfälzer Handball-Bundesligist verlor das Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten um den Ligaverbleib HSG Nordhorn-Lingen mit 26:28 (12:15). Damit haben die Friesenheimer weiter drei Punkte Rückstand auf den HBW Balingen-Weilstetten und ein Spiel weniger als die Schwaben, die als Sechzehnter den ersten Nichtabstiegsrang belegen.

„Natürlich ist diese Niederlage bitter. Nach dem Sieg gegen den Bergischen HC hätten wir mit einem weiteren Erfolg über Nordhorn die Woche gerne vergoldet“, sagte ein enttäuschter Eulen-Trainer Benjamin Matschke. „Die einfachen Fehler, die wir uns geleistet haben, hat Nordhorn nicht gemacht“, brachte der Coach das Problem auf den Punkt. Kreisläufer Christian Klimek zeigte sich frustriert: „In der zweiten Halbzeit spielen wir, als hätte es die erste nicht gegeben. Es war ein Spiel, das wir hätten gewinnen müssen“, ärgerte sich der Routinier.

Klimek brachte die Eulen zunächst mit 1:0 in Front. Doch das sollte die einzige Ludwigshafener Führung im ganzen Spiel bleiben. Die Friesenheimer taten sich im Angriff schwer. Und in der Deckung kamen die Eulen im ersten Durchgang nicht an die Leistungen der vergangenen Partien heran. Vor allem die beiden Nordhorner Georg Pöhle (5 Treffer) und Philipp Vorlicek (2) hebelten die Ludwigshafener Abwehr immer wieder aus. Die Grafschafter führten mit 7:5 (15.) und bauten in der Folge den Vorsprung sogar auf fünf Treffer (15:10) aus.

„Wir stehen wieder auf“

In Durchgang zwei kamen die Friesenheimer noch einmal bis auf 22:23 (54.) heran, doch Nordhorn setzte sich wieder vorentscheidend auf 22:25 (56.) ab. „Diese Niederlage tut weh, aber wir stehen wieder auf, noch ist alles drin“, sagte Spielmacher Dominik Mappes.

Eulen Ludwigshafen: Tomovski, Skof –Dietrich (2), Scholz, Haider (2), Remmlinger (1), Falk (2), Durak (1/1), Bührer (3), Mappes (7), Wagner (5), Meddeb, Neuhaus, Valiullin (1), Klimek (2), Klein. bol